ممثلة إنجليزية تدعم الشعب الفلسطيني في غزة: "الأمر مفزع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت الفنانة الإنجليزية، فلورنس بيو القضية الفلسطينية ورفضها مواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني ومواصلة قصف غزة وقطع جميع الخدمات عن المدنيين.

ونشرت "بيو" صور عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" أوضحت خلالها قلقها من تصاعد الأحداث في غزة وسط استشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي.

وتضمنت إحدى الصور رسالة من "اليونيسف" والتي أكدت خلالها عدم القدرة على التواصل تمامًا مع أهل غزة وعن قلقها بشأن ما يحدث هناك وليلة أمس التي شهدت قصفًا من جميع الجهات من قبل الكيان الصهيوني والذي أثار فزع مليون طفل في غزة".

كما نشرت صورة أخرى باللغة العربية تضمنت الآتي: "فقدنا الاتصال بـ 2.3 مليون إنسان"، ونجح العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا مؤخرًا في كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ونشرهم للعديد من الصور ومقاطع الفيديو التي قاموا خلالها بفضح مجازرهم و إبادتهم الجماعية للشعب الفلسطيني.

وكان من ضمن هؤلاء المشاهير الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء، بيلا حديد والتي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي منذ أيام وهى بأحد عروض الأزياء لتخرج عن صمتها وتكشف عن مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني حتى لو أدي الأمر إلى فصلها على حد قولها.

إلى جانب الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر معظم حساباته على السوشيال ميديا بسبب مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية ونشر العديد من مقاطع الفيديوهات التي تدين الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن فلورنس بيو شاركت مؤخرًا بفيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وأصبح أعلي فيلم سيرة ذاتية تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما بـ 945 مليون دولار.