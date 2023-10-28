رانيا يوسف تعلق على دعم إيلون ماسك بـ الإنترنت لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بعد إعلان الملياردير الكندي الأمريكي إيلون ماسك بإتاحة الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وأعادت رانيا يوسف نشر تغريدة إيلون ماسك، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

ووضعت رانيا يوسف تعليق إيموشن قلوب حمراء.

ورد ماسك على إحدى التغريدات التي قالت إن قطع الاتصالات عن 2.2 مليون شخص يؤثر على عمل الصحفيين ووصول المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال الاستشهاد بإحدى تغريدات شخص لا يستطيع الوصول إلى عائلته.

رد ماسك قائلا: "سيتم تشغيل خدمات ستارلينك "الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" مجانًا لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".