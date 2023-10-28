يجسد "نابليون بونابرت" في فيلم يصدر نوفمبر المقبل.. معلومات عن خواكين فينيكس في عيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الممثل الأمريكي البورتوريكي الأصل، خواكين فينيكس اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 49 هذا العام.

ويعد "فينيكس" من أبرز وألمع نجوم السينما العالمية خلال السنوات الماضية والتي تعاون خلالها مع عدد من أهم صناع السينما وحققت أعماله السينمائية نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، أبرزها فيلم "Joker" عام 2019 والذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته كأفضل ممثل في دور رئيسي.

وينتظر "فينيكس" عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو الفيلم الحربي "Napoleon" والذي يجسد خلاله شخصية الإمبراطور الفرنسي، نابليون بونابرت وحملاته العسكرية الناجحة منها حملته العسكرية على مصر.

ستدور أحداث فيلم "Napoleon" حول صعود القائد العسكري نابليون بونابرت لمقاليد الحكم في فرنسا وعن الصعوبات والتحديات التي واجهته والقرارات المصيرية التي اتخذها لصالح الشعب الفرنسي.

ويمثل فيلم "Napoleon" هو التعاون الثاني بين مخرج الفيلم، ريدلي سكوت والنجم خواكين فينيكس وذلك بعد تعاونهما من قبل بفيلم الدراما "Gladiator" عام 2000 بطولة النجم راسل كرو.

وأظهر إعلان الفيلم العديد من الصراعات ومحاولة "نابليون" لإعلاء اسم الدولة الفرنسية إلى جانب علاقته بزوجته جوزفين حتى حملته العسكرية على مصر وقصفه لأهرامات الجيزة، بهدف الدفاع عن المصالح الفرنسية ومنع إنجلترا من القدرة على الوصول للهند.

وعرض لـ "فينيكس" مؤخرًا فيلم الرعب والدراما "Beau is Afraid" في تعاونه الأول مع شركة الإنتاج "A24" وحقق نجاحًا متواضعًا إلى جانب مشاركته كمنتج منفذ بالفيلم الوثائقي "Stutz" والذي تم عرضه خلال عام 2022.

وكان "خواكين فينيكس" من ضمن عدد من نجوم وصناع السينما في هوليوود الذين قاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

يذكر أن خواكين فينيكس يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "جوكر" وسيحمل إسم "Joker: Folie a Deux" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.