"موسم الرياض" يتصدر الترند قبل ساعات من مباراة "معركة الأشرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر "موسم الرياض" ترند موقع "X" وذلك قبل ساعات من افتتاح الموسم بالنزال المرتقب "معركة الأشرس" بين الملاكم العالمي، فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني، تايسون فيوري.

ويواصل "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للحدث الأبرز بموسم الرياض وأقام حفل عشاء على هامش المباراة وسط حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الفنان السعودي رابح صقر، لاعب منتخب البرازيل المعتزل رونالدو، الفنان محمد هنيدي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أصالة والفنان محمد حماقي، مغني الراب الأمريكي، إيمنيم، الفنان أحمد عز.

وأعلن "تركي" خلال الفترة الماضية عن العديد من المسابقات الخاصة بمباراة "معركة الأشرس" والتي وصل قيمتها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف "تركي" عن افتتاح أول نادي للملاكة في الرياض وذلك خلال بيان رسمي أعلن خلاله عن توقيع اتفاقية مع جو جالاجير مدرب الملاكمة الحائز على العديد من الجوائز عالمية ليتولى الإشراف على صالة مايك تايسون الرياضية الفريدة من نوعها.

ونشر "تركي" صور ومقاطع فيديوهات أوضح خلالها توافد العديد من أبرز نجوم الملاكمة حول العالم على رأسهم الملاكم العالمي، مايك تايسون والذي سيكون ضمن المتواجدين بالمباراة المرتقبة.

يذكر أن تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا أول أعماله السينمائية وهو فيلم الرعب والتشويق "The Cello" والمأخوذ عن رواية لـ "تركي" نشرت عام 2021 ويشارك ببطولته نخبة من أبرز نجوم السينما العالمية منهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، إخراج دارين لين بوسمان.