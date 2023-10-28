فتح البوابات لجماهير "موسم الرياض" لحضور "معركة الأشرس" برعاية تركي آل الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فتح "موسم الرياض" أبوابه للجماهير الوافدة لحضور مباراة "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت في المملكة العربية السعودية وسط حضور نخبة من أبرز النجوم العالميين.

ونشر "تركي" صور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلالها بدء فتح البوابات الخاصة بـ النزال المرتقب وعلق قائلا: "فتح البوابات لجماهير موسم الرياض استقبالًا لهم في النزال التاريخي معركة الأشرس".

وتصدر هاشتاج "موسم الرياض" ترند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أقام "تركي" حفل عشاء على هامش المباراة أمس الجمعة وسط حضور كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الفنان السعودي رابح صقر، الفنان محمد حماقي، لاعب منتخب البرازيل المعتزل، رونالدو، مغني الراب الأمريكي إيمنيم، الفنان أحمد عز، الفنان محمد هنيدي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد واخرون.

ونشر "تركي" صور ومقاطع فيديوهات أوضح خلالها توافد العديد من أبرز نجوم الملاكمة حول العالم على رأسهم الملاكم العالمي، مايك تايسون والذي سيكون ضمن المتواجدين بالمباراة المرتقبة.

ورج "تركي" لمباراة "معركة الأشرس" خلال الفترة الماضية من خلال العديد من المسابقات والتي وصل قيمتها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف "تركي" عن افتتاح أول نادي للملاكمة في الرياض وذلك خلال بيان رسمي أعلن خلاله عن توقيع اتفاقية مع جو جالاجير مدرب الملاكمة الحائز على العديد من الجوائز عالمية ليتولى الإشراف على صالة مايك تايسون الرياضية الفريدة من نوعها.

يذكر أن تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا أول أعماله السينمائية وهو فيلم الرعب والتشويق "The Cello" والمأخوذ عن رواية لـ "تركي" نشرت عام 2021 ويشارك ببطولته نخبة من أبرز نجوم السينما العالمية منهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، إخراج دارين لين بوسمان.