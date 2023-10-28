أشرف زكي وإيهاب توفيق في عزاء خال الفنان كريم محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم السبت عزاء ماجد زويد خال الفنان كريم محمود عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالدراسة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ومن أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الإعلامية سهير جودة، الفنان إيهاب توفيق، الفنان إيهاب فهمي إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء.

وظهر "كريم" وهو متأثرًا برحيل خاله خلال استقباله الوافدين على العزاء إلى جانب شقيقه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز الذي حرص أيضًا على التواجد وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين منهما.

ومن ناحية أخرى عرض للفنان كريم عبد العزيز مؤخرًا فيلم "بيت الروبي" الذي أصبح أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما كانت المشاركة الأخيرة للفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي وعرض بموسم رمضان الماضي.