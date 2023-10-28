بدء النزال الأول بـ "بموسم الرياض" استعدادًا للحدث الرئيسي "معركة الأشرس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأت منذ قليل أول مباراة ملاكمة ضمن فعاليات "موسم الرياض" بين الملاكمين جاك مجان والسبايدي دوران ضمن نزالت حفل افتتاح موسم الرياض والذي يقام برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "تركي" صورًا من النزال الأول عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" استعدادًا لمباراة "معركة الأشرس" والتي تعد الحدث الرئيسي الليلة ما بين الملاكم العالمي، فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني، تايسون فيوري وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم حول العالم.

وكشف "تركي" عن فتح أبواب "موسم الرياض" للجماهير لحضور "معركة الأشرس" ليتصدر هاشتاج "موسم الرياض" ترند تطبيق "X"

وتحظى "معركة الأشرس" بتغطية إعلامية عالمية، و نشر "تركي" صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية والتي كشف خلالها عن وفود العديد من ألمع النجوم والإعلاميين من حول العالم لحضور "معركة الأشرس".

كما أقام "تركي" مساء أمس الجمعة حفل عشاء على هامش "معركة الأشرس" بحضور كلًا من لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الفنان محمد هنيدي، الفنان السعودي رابح صقر، الفنان أحمد عز، الفنانة نانسي عجرم، مغني الراب الأمريكي إيمنيم، الملاكم العالمي مايك تايسون وآخرون.

وروج "تركي" لمباراة "معركة الأشرس" خلال الفترة الماضية من خلال العديد من المسابقات والتي وصل قيمتها لـ 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.