انهيار علا غانم من البكاء بسبب الأوضاع في غزة: "مش قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انهارت الفنانة علا غانم من البكاء ولم تتمالك نفسها خلال تواجدها كمتطوعة بمنظمة الهلال الأحمر المصري في محاولة لإيصال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في غزة.

ونشر موقع "Arabwood" مقطع فيديو من لقائه الفنانة علا غانم ولم تتمالك دموعها وأجهشت في البكاء عندما تحدثت عن الأوضاع المؤسفة في غزة ومواصلة الكيان الإسرائيلي قصف المدنيين في القطاع.

وعلقت "علا" على الأحداث قائلة: "أقولهم كلنا بنحبكم جدًا وكان نفسنا نكون معاكم بس كل واحد هنا في مصر بيحاول يعمل اللي مسموح بيه واحنا مش قادرين نستأنف حياتنا بشكل طبيعي خالص ولو فيه حرب في غزة فكلنا معاهم".

واستكملت: "محدش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي" ولاقت كلمتها اعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "الوحيدة اللي محستهاش بتمثل، وصلتني مشاعرها والله يا حسرتنا يا قلة حيلتنا، فعلًا احنا في مصر نفسيتنا تعبت".

يذكر أن علا غانم عرض لها مؤخرًا فيلم "أولاد حريم كريم" والتي أعادت خلاله التعاون مع الفنان مصطفى قمر بعد قرابة 18 عامًا من فيلم "حريم كريم" ويشاركها البطولة أيضًا هذه المرة عدد من نجمات الجزء الأول وهم بسمة، داليا البحيري كما انضمت لهن الفنانة بشري.