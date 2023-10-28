56 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الـ23 لـ"المهرجان الوطنى للفيلم" فى طنجة

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الدورة الـ23 لـ"المهرجان الوطني للفيلم" فى طنجة، التي ينظّمها المركز السينمائي المغربي، برعاية الملك محمد السادس، وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وشهد افتتاح المهرجان احتفاء بأسماء بارزة في صناعة السينما بالمغرب، على رأسهم الصحافية كاتبة السيناريو الممثلة القديرة فاطمة لوكيلي، والمخرج عبد القادر لقطع، والمخرج لطيف لحلو الذي تسلم درع التكريم من الوزير بنسعيد وأعطى معه انطلاقة فعاليات المهرجان.

يتنافس على جوائز الدورة 56 فيلماً، موزّعة على 4 مسابقات رسمية مختلفة؛ هي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، إضافة إلى مسابقة رابعة استُحدِثت هذه السنة، وهي مسابقة فيلم المدارس.

وتختار الأفلام الفائزة، 4 لجانٍ تحكيم؛ فتتكوّن لجنة مسابقة الفيلم الروائي الطويل، التي تترأسها المنتجة سعاد المريقي، و سعاد حسين من جيبوتي، والناشطة الثقافية مرية الضعيف، والممثلة الزاهية الزهري، والناقد حمادي كيروم، والمخرج وكاتب السيناريو محسن البصري، إلى الممثل مالك أخميس.

أما لجنة مسابقة الفيلم القصير، التي تترأسها المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريو غيثة القصار، فتضم كاتبة السيناريو والمخرجة فاطمة بوبكدي، والممثلة فاطمة الزهراء الجوهري، والممثل والمخرج محمد أشور، والمخرج والمنتج منير عبار.

ويترأس لجنة مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل المخرج علي الصافي، وتضمّ اللجنة الصحافية والمخرجة وكاتبة السيناريو سمية الدغوغي، والصحافي والناقد السينمائي أبو بكر ديمبا سيسوكو من السنغال. فيما تتكوّن لجنة تحكيم مسابقة فيلم المدارس، التي يترأسها المخرج نور الدين لخماري، من المنتجة والمخرجة زهور الفاسي الفهري، والممثلة سونيا عكاشة.

تتنافس الأفلام على جوائز عدّة؛ فتشتمل جوائز مسابقة الفيلم الروائي الطويل الجائزة الكبرى، وجائزة الإنتاج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو. أما جوائز مسابقة الفيلم القصير فتتكون من الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة السيناريو. في حين تضمّ جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم. أما أفلام مسابقة فيلم المدارس، فتتنافس على جائزة واحدة هي الجائزة الكبرى.

إضافة إلى عرض أفلام المسابقات الأربع، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع “بانوراما” الفيلم المغربي، التي ستشهد عرض أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة حول مواضيع تهم السينما المغربية، منها “إشراك الجهات في دعم السينما المغربية”، و“الاقتباس السينمائي للأعمال الأدبية”، إلى جانب أنشطة موازية أخرى.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ومسؤولين من الحقلَيْن السياسي والثقافي، إلى مشاهير الفن السابع في المغرب، وشخصيات بارزة في السينما والثقافة والإعلام