شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: أتبرع بجزء من حفلى المقبل فى الإمارات لصالح فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم سعد الصغير في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتبرع بجزء من حفله القادم الذى يحييه في عجمان بالإمارات يوم 2 شهر نوفمبر لصالح دعم فلسطين، والهجوم الغاشم الذى ارتكبه المحتل على أراضيها.

وأضاف: ربنا يكون فى عون أهل غزة وما يحدث فيها شيء يوجع القلب وكلنا مصريون وعرب معاهم، وفلسطين فى قلوبنا وأتمنى لهم حياة سعيدة.

ودعم النجم سعد الصغير ما يحدث في فلسطين، حيث نشر مؤخرًا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وعلق قائلاً: أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا".

وأضاف: إحنا كلنا مع فلسطين بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين"

وأشار في كلامه: مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواننا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعد المستلزمات مثل الفرش .

وقال سعد الصغير: بشكر القدوة محمد صلاح وبقوله سيبك من كلام الناس، هو في منطقته يساهم في زواج الفتيات، وعامل معهد ديني ومدرسة، متجيش عليه علشان أنت مش عارف اللي جواه ده.