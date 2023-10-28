إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تنفي: “لم نعلن إلغاء الدورة الـ45”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفي المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء فعاليات الدورة الـ 45 بشكل نهائي، مؤكداً أن القرار الصادر عن وزيرة الثقافة المصرية هو “التأجيل” وليس الإلغاء، لافتاً إلى أن مصير المهرجان سيتم حسمه لاحقاً.

وأشار أمير رمسيس إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي هو المهرجان الوحيد المصنف عالمياً في الشرق الأوسط، وهو الأكثر انتظاماً منذ تأسيسه، وهناك عدة مقترحات لإنقاذ الدورة الـ 45 من بينها إعادة جدولة العروض قبل انتهاء أيام شهر ديسمبر المقبل، ولكن القرار سيتم اتخاذه لاحقاً.

يذكر أن النجم والفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على قرار وزيرة الثقافة المصرية بتأجيل افتتاح الدورة الـ 45 لأجل غير مسمى، وأكد فهمي أن “الظروف الحالية” تمنع إقامة المهرجان، وأجل فهمي الحديث عن الموعد المقترح لإقامة المهرجان لافتاً إلى أنه ملتزم بالأجندة الدولية لمهرجانات السينما العالمية.

وقال حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش تكريمه في مهرجان الشارقة السينمائي: “كل مهرجان له مكانته وعمره وإحنا في مهرجان القاهرة السينمائي بدروته الـ 45 ماكنش ممكن أبدًا في الظروف اللي بنمر بيها إننا نقيم مهرجان سينما، وإحنا مهرجان دولي ولينا مواعيد محددة”.

وسبق أن قررت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 45، والذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.