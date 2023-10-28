جوش بيك يكشف مفاجأة.. كان سيخوض بطولة Twilight

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الأمريكي جوش بيك خلال لقاء تلفزيوني بأنه كان سيُشارك ببطولة فيلم Twilight من خلال تجسيد شخصية إدوارد كولين قبل أن يجسدها الفنان روبرت باتينسون.

وقال الفنان جوش بيك بأنه يتذكر عام 2006 حينما علم بالتحضير لفيلم Twilight المأخوذ عن إحدى الروايات وتحمس للمشاركة في تجارب الأداء للفيلم وأرسل شريط خاص به للتقدم، وأضاف بأنه بعد مرور شهر أخبره مدير أعماله بأنه مرشح هو وثلاثة آخرين للمشاركة وكان مندهشًا من ذلك نظرًا لأنه لم يستعد لتجسيد الشخصية.

إلا أن شخصية “إدوارد” خلال أحداث الفيلم بأجزائه الخمسة منذ عام 2008 حتى عام 2012 جسدها الفنان روبرت باتينسون أمام الفنانة كريستين ستيوارت، وأكد الفنان جوش بيك بأنه حينما رأى روبرت باتينسون بسلسلة الأفلام قال يستحق أن يحبه الجمهور.

وكانت الفنانة كريستين ستيوارت احتفلت العام الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لسلسلة أفلام Twilight ، والذي تم عرض آخر أجزائه عام 2012، وقالت خلال لقائها بـ “”Entertainment Tonight بأنها ليس لديها أي فكرة عن أن الفيلم شهد عرضًا جديدًا على “نتفليكس” وبأنها شاهدته على المنصة وشعرت حينها بشيء غريب بأن سنوات بعيدة مضت وأيضًا لم تكن بعيدة، وقالت مازحة بأن الاحتفال بمرور عشر سنوات على عرض آخر أجزاء الفيلم يشعرها بأنها عجوز.

وأضافت بأنها شعرت بأنها تشعر أن عليها أن تذهب للاحتفال بالذكرى السنوية لدراستها الثانوية وترى بأنه أمر مذهل.