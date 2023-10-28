نوال الزغبي تنشر التفاؤل: “ستزول هذه الشدّة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانيّة نوال الزغبي عن تفاؤلها بالأيام المقبلة بالرغم من الظروف الصعبة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني.

واستعانت نوال الزغبي بمقولة جاء فيها: “ستزول هذه الشدّة وتنتهي هذه الأيام البائسة وسترحل وستأخذ شياطينها معها. الله يرعانا وعليه توكّلنا فلا نخاف السوء. سيطلع الفجر ويزول الظلام ومن في السماء سيحمي من على الأرض”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “فخامة معاليك” باللهجة الخليجية من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع والكليب من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وحقق كليب “فخامة معاليك” أكثر من 14 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من عرضه عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب”.