“أكبر ندم في حياتي”.. والدة كيم وكلوي كارداشيان تتحدث بجرأة عن خيانتها لوالدهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت كريس جينر والدة كيم وكلوي كارداشيان في أحدث حلقات “The Kardashians” بكل صراحة عن خيانتها لزوجها السابق الراحل روبرت كارداشيان مع كايتلين جينر المعروف سابقاً ببروس جينر.

وفي التفاصيل، كانت كلوي كارداشيان تجري حديثاً مع والدتها حول خيانة زوجها السابق تريستان طومسون لها حين سألت كلوي والدتها عن سبب خيانتها لوالدها الراحل خاصة.

ورداً على السؤال المحرج، أوضحت كريس أنّها كانت “شابة وغبية جداً”، وهذا “شيء يلعب دوراً في ما جرى لأنك لا تفهم جيداً عواقب أفعالك”.

وتابعت كلوي استجوابها سائلةً: “لكن ما الأمر الذي لم يفعله والدي والذي جعلك ترغبين في البحث عنه في مكان آخر؟”، لتجيب كريس: “لا أعرف. لأنّه (روبرت) كان زوجاً وأباً عظيماً، وأعتقد أنني وجدت نفسي في موقف ظننت أنّ الأمور مثيرة للاهتمام أكثر في مكان آخر، وارتكبت خطأً فادحاً. هذا أكبر ندم في حياتي”.

وتابعت: “لست فخورة بالطريقة التي تصرّفت بها في تلك الفترة. لكن أتعلمين شيئاً؟ كل شيء يحدث لسبب ما”.

يُذكر أنّ كريس كانت متزوجة من المحامي روبرت من عام 1978 حتى عام 1991. وخلال زواجهما، تشاركا 4 أطفال هم كورتني وكيم وكلوي وابنهما روبرت جونيور.

وبعد شهر واحد فقط من إتمام طلاقها من روبرت كارداشيان، تزوجت جينر من المتحولة جنسياً كايتلين جينر، والتي كانت معروفة آنذاك باسم بروس جينر، وتشاركا ابنتين هما كيندال وكايلي جينر.