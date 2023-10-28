علا غانم تنهار بالبكاء وهذا السبب !

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت الممثلة المصرية علا غانم، في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة ، بالتزامن القصف والعنف المستمر لهم على يد الإحتلال الصهيوني، وانهارت الممثلة علا غانم وبكت بشكل هستيري بسبب ما يحدث .



ومن ناحية اخرى كشفت علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر .

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ،مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.