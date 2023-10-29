أحمد سعد يغازل ابنته.. الظهور الأول بعد الانفصال عن علياء بسيوني!

كتب امير فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة من أحدث ظهور له عبر خاصية القصص القصيرة.

أحمد سعد وابنته

ظهر أحمد سعد في الصورة برفقة ابنته وهو يقضي وقت ممتع معاها وعلق أسفل الصورة “بتقضي وقت طويل من المتعة”.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه.

يُذكر أن انتشرت العديد من الأخبار مؤخرًا عن عودة علياء بسيوني لطليقها الفنان أحمد سعد وذلك بعد كواليس أغنيته الجديدة “بعتذرلك”، حيث توقع الجمهور عودة الثنائي وأن الأغنية موجهة إليها.

إلا أن أوضحت مصممة الأزياء في تصريحات صحفية أن تكون لديها النية بالعودة إلى طليقها أحمد سعد، قائلة “مفيش رجوع حصل بينا وكل اللي بيتقال شائعات”.

صلح أحمد سعد وزوجته

أكدت أن الأغنية لم تكن موجهه إليها قائلة “أغنية بعتذرلك لأحمد سعد ملهاش علاقة بيا وممكن تكون دعاية”.

وأغنية بعتذرلك من كلمات محمد الشافعي والحان إسلام رفعت وتوزيع يحيي مهدي ومايسترو هاني فرحات.

طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

وكانت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد قد اعلنت عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر إنستجرام، جاء فيها : الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

واكملت علياء : وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك . اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.

أحمد سعد يُعلق على انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

يُذكر أن أحمد سعد قد خرج عن صمته بشأن حدث طلاقه، وعلّق للمرة الأولى، بعد عدّة أسابيع من إعلان زوجته علياء بسيوني الانفصال عنه. خلال تصريحات على هامش حفل “موريكس دور” الذي أُقيم في لبنان، علّق أحمد سعد على خبر طلاقه من علياء بسيوني، حيث أجاب عن سؤال وُجه إليه حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال، قائلًا: “قصدك الحرية دون جواز.. أنا أصلا حر كدة كدة”.

وهو التصريح الذي يُعدّ التعليق الأول من سعد حول حدث طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء بسيوني خبر الطلاق في 31 أغسطس الماضي، موضحة انفصالها عن أحمد سعد من خلال مشاركة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

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