أنجلينا جولي تتعاطف مع أطفال غزة وتثير غضب العرب بسبب دعمها إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت النجمة العالمية، أنجلينا جولي عن صمتها بسبب ما يجري في فلسطين من انتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الشعب الفلسطيني.

ونشرت "أنجلينا" بوست عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت خلاله قائلة: "مثل الملايين حول العالم قضيت الأسابيع الماضية وأنا أشعر بالغضب والغثيان لموت كل هؤلاء الأبرياء من المدنيين وفكرت في أفضل طريقة للمساعدة، وأقوم بالدعاء من أجل العائلات التي تعاني من الم غير محتمل".

واستكملت: "وفوق كل ذلك الأطفال الذين يتم قتلهم والأطفال التي أصبحت بدون أب أو أم ولا يمكن أبدًا تبرير مواصلة قصف أعداد هائلة من المدنيين في غزة والذين لا يملكون أي مكان للذهاب إليه ومنع الطعام والماء عنهم وليس هناك إمكانية لنزوحهم ولا حتى أبسط حقوق الإنسان في اللجوء لدولة أخرى".

مضيفة: "وبسبب عملي مع اللاجئين طوال 20 عامًا تركيزي الآن منصب على الأشخاص الذين تم نزوحهم جراء العنف، غزة بها أكثر من 2 مليون نسمة نصفهم من الأطفال والذين عاشوا تحت الحصار قرابة العشرون عامًا والمساعدات التي تصل لهم لا نقطة في بحر ما يحتاجونه ومنع الماء والطعام هو عقاب جماعي والإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

وكشفت انجلينا في نفس البوست عن تعاطفها مع الشعب الاسرائيلي والرهائن والأطفال هناك، مما أثار غضب عدد كبير من متابعيها.

وأنهت تعليقها قائلة: "أي شيء يستطيع منع هذه الخسائر في الأرواح يجب اتخاذه، ومثل الكثيرين قمت بالتبرع لمنظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".

يذكر أن أنجلينا جولي تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسرد حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.