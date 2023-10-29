منة بدر تيسير تحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة منة بدر تيسير الذكرى الخامسة لوفاة والدها، التي توافق 28 أكتوبر الجاري.

ونشرت منة صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت:" النهارده الذكرى الخامسة لبابي، أنا فقدتك وفقدت معاك احساسي بالأمان، واللي عمري ما هشعر بي ثاني من بعدك، الله يرحمك انت جوه قلبي وروحي يا أطيب وأرقى قلب وحب انت، وحشني حضنك ونظرة عينك ليا".

وأضافت منة:" ادعوا ل لأبي بالرحمة والمغفرة".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال منة بدر تيسير فيلم "لعبة شيطان"، بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، منى ممدوح، تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان.