محمد عساف يدعم غزة: "مالهم غيرك يا جبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب الفلسطيني محمد عساف عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي تمر بها مدينة غزة.

وكتب عساف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها ، سلامٌ على الشهيد والجريح ، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق ، سلامٌ على قلوب الأُمهات حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا أقول في فظاعة ما يحدث".

ودعا عساف لغزة:"يا رب إنها أعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة ، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل ، لله المشتكي، يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار".

يذكر أن محمد عساف هو مغني فلسطيني، بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز ببرنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، ليشارك بعدها بأغنية حفل افتتاح كأس العالم 2014.