نانسي عجرم مع كريستيانو وجورجينا من كواليس "معركة الأشرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مباراة الملاكمة "معركة الأشرس" والتي تقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" وظهرت خلاله الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وأوضح الفيديو ترحيب "نانسي" بكريستيانو وصديقته جورجينا وحرصت على التقاط صورة تذكارية معهما أثناء النزال الذي يشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

كما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من وصول الرابر الأمريكي، كاني ويست لنزال "معركة الأشرس" وسط تغطية إعلامية ضخمة وتعد زيارته الأولى لـ "موسم الرياض".

ويشهد نزال "معركة الأشرس" تغطية إعلامية وحضور جماهيري ضخم إلى جانب العديد من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والأوروبي وحتي الأمريكي، أبرزهم الملاكم العالمي، مايك تايسون، مغني الراب الأمريكي إيمنيم، لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد عز، الفنانة نانسي عجرم، الفنان رابح صقر وغيرهم.

ونشر "تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه صورًا كشف خلاله كواليس الحفل الذي امتلأ على آخره تحت شعار "كامل العدد" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" والذي تضمن عدد من النزالات لعدد من الملاكمين البارزين بدأت بمباراة ما بين جاك مجان والسبايدي دوران، إلى جانب نزال آخر بين كارلوس تاكام ومارتن باكول والتي انتهت بفوز الملاكم باكول.

"معركة الأشرس" هو الحدث الرئيسي بأولى فعاليات "موسم الرياض" حيث سيتنافس كلًا من الملاكم فرانسيس نجانو ضد غريمه الملاكم البريطاني، تايسون فيوري في مباراة ينتظرها الآلاف من محبي رياضة الملاكمة حول العالم ويعتبر حدث استثنائي يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط.