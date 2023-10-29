شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يعيش قصة حب مع تارا عماد فى مسلسل "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان شريف سلامة قصة حب مع الفنانة تارا عماد ضمن احداث مسلسل "العودة" الذى يتم تصويره حاليًا ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.