ممثل مصري يعاني من فوبيا الزواج

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ميرنا وليد - بيروت - من أغرب أنواع الفوبيا التي يعاني منها المشاهير هي فوبيا الزواج، وكشف الممثل المصري عمرو عبد العزيز سابقاً أنه يعاني منها وإن علماء النفس قالوا له ذلك ولهذا السبب انفصل عن خطيبته,
وذكر عبد العزيز أن خطيبته تحملت معه كثيرًا ووجه لها رسالة شكر وهما ما يزالا صديقان حتى الآن.
عبد العزيز سبق له ان وصف الزواج بأنه مثل ربطة العنق "تخنق ولكنها تجمل الشكل."
تصريح عبد العزيز جاء خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" منذ عام مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة".
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