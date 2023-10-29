هذه قصة تكفير محمد عبد الوهاب المثيرة للإهتمام

ميرنا وليد - بيروت - واجه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، العديد من الإتهامات على مدار مسيرته في مجال التلحين والغناء، ومن بين هذه الإتهامات إتهام جاء بسبب أغنية "من غير ليه".



وفي التفاصيل قال الإعلامي إبراهيم عيسى في إحدى حلقات برنامجه "لدي أقوال أخرى"، الذي كان على محطة "نجوم إف إم: "أتذكر أني أجريت تحقيقا صحفيا مع أحد المحامين السلفيين وكان عمري 26 عاما، رفع دعوى قضائية لسحب جائزة الدولة التقديرية من دكتور لويس عوض، ودعوى أخرى للتفريق بين الفنان العظيم محمد عبد الوهاب وزوجته واتهم عبد الوهاب بالكفر لأنه قدم أغنية من غير ليه لمرسي جميل عزيز، أشار الأخ السلفي إلى أن عبد الوهاب ينكر وجود الله، وعبد الوهاب هو نفسه اللي غنى (جئت لا أعلم من أين أتيت)، ولكن كان في وقت العقول كانت متفتحة، والقضية ذهبت للمحكمة وأصبح بها نقاش وجدل وهذا سببه إن المجتمع تطرف".

وأضاف عيسى:"وصل لي هذا الخبر وقتها وذهبت لمقابلة المحامي في مكتبه، وكان سعيدا وتغمره سعادة هائلة، وكان يرى أنه يخدم الله والإسلام، وعملت حينها موضوع عن طلب مصادرة أغنية من غير ليه، وأعتقد أنه كان موضوع صحفي مهم وأخذت عليه أفضل تحقيق فني وثقافي من نقابة الصحفيين 1000 جنيه، وأنا مدين لعبد الوهاب بهذه الجائزة".