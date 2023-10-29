شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تقتبس نفس إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كورتني كاردشيان اقتبست إطلالة شقيقتها كيم بمناسبة حملها الحالي، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا بشأن الثنائى مؤكدًا أن كورتني ارتدت نفس الفستان التي ظهرت به شقيقتها في وقت سابق من عام 2013 خلال فاعليات حفل الميت جالا وهي حامل في ابنتها نورث قبل 10 سنوات.

كورتني كاردشيان ظهرت وهي ترتدي فستان شقيقتها والتقطت به فوتوسيشن ضم عدة صور أظهر شبههما الكبير سويًا.



كورتني

وكانت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام عرضت مجموعتها الجديدة بأسبوع الموضة بباريس، وحضر العرض مجموعة من أصدقاء فيكتوريا مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، والممثلة باميلا أندرسون، والممثلة إيفا لونجوريا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كيم عام 2013

وحضرت هاربر ابنة فيكتوريا، 12 عامًا، بفستان أبيض مع حذاء بكعب من برادا بقيمة 840 جنيهًا إسترلينيًا، وحضر ابنها كروز، 18 عامًا، كما يبدو أن فيكتوريا لم تتدخل في ملابس زوجها، حيث ارتدى لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، 48 عامًا، أزياء نادرة في الجوارب والصنادل عندما حضر عرض مجموعتها الجديدة .