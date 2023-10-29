شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وأكرم حسنى يحجزان مقاعد الكوميديا فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع الأعمال الدرامية التحضيرات والاستعدادات لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024، حيث يشهد الموسم تنوعًا ما بين الدراما والأكشن والتاريخى والشعبى والكوميديا، حيث حجزت النجمة نيللى كريم مقعدا في فئة الكوميديا بمسلسلها "فراولة" المقرر أن تقدمه في 15 حلقة فقط، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا عددًا من جلسات العمل على الوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة إلى اختيار المخرج والاعلان عن أسماء الممثلين في أقرب فرصة للبدء في تصويره.

كما حجز النجم أكرم حسنى مقعد آخر في فئة الكوميديا بمسلسل جديد من إنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث من المقرر أن يقوم بإخراجه محمود شكرى أبو عميرة، حيث بدأت الشركة في التحضيرات للمسلسل المكون من 15 حلقة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل الفترة المقبلة.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، ايمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداث عملة نادرة، في التسعينات مع بداية دخول الهاتف المحمول، ويقع نجع عبد الجبار في محافظة قنا والاسم منسوب للجد الأكبر لعائلة عبد الجبار التي تتحكم في النجع وتحكمه، وينافسها عائلة أخرى وهي عائلة أبو عصاية وسط صراعات بينهما على المناصب والسلطة، وفي ظروف غامضة يتزوج بلال الابن الأصغر لعبد الجبار من انتصار الممرضة التي تكبره في السن وتتوالى الأحداث لنكتشف العديد من المفاجآت حول علاقة بلال وانتصار.

أما أكرم حسنى قدم أخر أعماله فيلم "العميل صفر" وحصد ما قرب من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد واخرون، إخراج كريم العدل.