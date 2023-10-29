وفاة بطل مسلسل "Friends" ماثيو بيري بظروف مثيرة للجدل .. وهذا ما كشفته الشرطة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل ماثيو بيري، بطل مسلسل "Friends" الذي حقق نجاحاً كبيراً في التسعينات عن عمر ناهز 54 عاما بعدما عثر عليه في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.



وذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه أن بيري عُثر عليه ميتا بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس وهذا ما أكدته الشرطة المحلية لبعض الوسائل الاعلامية.

وُلِد ماثيو بيري يوم 19 آب/أغسطس عام 1969 في ويليامزتاون، ماساتشوستس. والدته سوزان ماري موريسون كانت صحافية كندية وسكرتيرة صحفية سابقة لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، أما والده جون بينيت بيري ممثل أميركي وعارض أزياء سابق.

في عام 1994، حين لم يكن ماثيو بيري معروفاً في المجال التمثيلي، تم قبوله لتسجيد دور البطولة في مسلسل Friends، الذي دام من عام 1994 حتى عام 2004 لمدة 10 سنوات.

وفي هذه الفترة وفي كل موسم كان يكتسب ماثيو بيري شهرة أكبر، وعروضاً تمثيلية وتقديم برامج وأموالاً ضخمة جداً، إذ وصلت مستحقاته في المسلسل الشهير فقط الى أكثر من مليون دولار على الحلقة الواحدة.