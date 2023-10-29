جو رعد يكشف عن التسريحات والألوان شعر جديدة لعروس 2024

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ميرنا وليد - بيروت - حقق مصفف الشعر جو رعد ما لم يحققه غيره على المستوى الابداعي واستطاع ان يثبت نفسه "فنان" في كل المجالات التي عمل بها وعلى الرغم من نجاحه في عالم الفن وتحقيقه الاف المشاهدات واستعداده لطرح ألبوم غنائي كان قد أجله بسبب الظروف الراهنة لا زال يجد وقتاً من أجل المهنة التي وضعته تحت الأضواء.
وقد طرح مجموعة جديدة لتسريحات وألوان الشعر أعاد فيها روح الستينات الى وقتنا هذا وتميزت بلمساته أيضاً.
يؤكد جو رعد من ناحيته أن لكل تسريحة شخصية معينة اذ لا يمكن تطبيقها على كل الشابات فصاحبات الرقبة الطويلة لا يستحب السينيون العالي عليها وفي حال كان جبين العروس كبير لا يجب شد الشعر الى الخلف كما ان اعتماد الغرة لا يليق بكل الشابات.
استطاع جو على مدى أكثر من 20 عاماً على يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه كل عروس تستنجد به يوم زفافها لكي يكون عراب جمالها في هذه الليلة.
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