ما هو العطر الذي يستخدمه المستشار تركي آل الشيخ ولا يغيره أبداً ؟

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر رئيس الهئية العامة للترفية في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ من بين أكثر الناس الذي يتابعون أخباره الناس ليس فقط من ناحية إنجازاته بل أيضاً من ناحية تفاصيل تخص إطلالاته وماركات يعتمدها، ومن الأسئلة التي يطرحها الناس ما هو العطر الذي يستخدمه المستشار تركي آل الشيخ في حياته ؟

والجواب أن العطر كان قد كشف عنه بنفسه المستشار تركي آل الشيخ وهو عطر بوند نمبر 9 ويست سايد او دو بارفيوم- West Side Bond No 9.



ويتكون العطر من العود، خشب الصندل، العنبر، المسك، الفانيليا، الأيلنغ، الأزهار.

وتم إطلاق هذا العطر عام 2006، وهو مستوحى من التوازن في المقطوعات الموسيقية ويرتبط بالتراث الموسيقي لمدينة نيويورك .

المستشار تركي آل الشيخ كشف عن استخدامه لهذا العطر بمنشور على صفحته عام 2020، ذاكراً فيه أنه لا يستخدم سوى هذا العطر منذ أكثر من 10 سنوات وحين يتعود على عطر لا يغيره.