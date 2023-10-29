شريهان توجه دعاءً مؤثراً لأهالي غزة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية شريان دعاءً إلى الله من أجل أهالي غزة، ونشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "رحماك بغزة يا الله .

. ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ ، اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".

واستدركت شريهان كاتبةً : " انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك .. فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك".