بالفيديو- نانسي عجرم تلتقي بـ كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024، وحضرت الى جانب عدد كبير من النجوم العرب والعالميين النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.



والتقت خلال تواجدها هناك بلاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو والذي يلعب ضمن صفوف نادي الاتحاد السعودي وحبيبته عارضة الأزباء الشهيرة جورجينا رودريغز، والتقطت معهما العديد من الصور التذكارية. وانتشر الفيديو الذي يوثق لقاءهم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبدا الجميع سعيدا بهذا اللقاء اللافت.

يذكر ان موسم الرياض يشهدا مستوى جديد من الابهار وبانتظار الجمهور مفاجآت عديدة.