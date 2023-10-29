ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024، وحضرت الى جانب عدد كبير من النجوم العرب والعالميين النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
والتقت خلال تواجدها هناك بلاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو والذي يلعب ضمن صفوف نادي الاتحاد السعودي وحبيبته عارضة الأزباء الشهيرة جورجينا رودريغز، والتقطت معهما العديد من الصور التذكارية. وانتشر الفيديو الذي يوثق لقاءهم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبدا الجميع سعيدا بهذا اللقاء اللافت.
يذكر ان موسم الرياض يشهدا مستوى جديد من الابهار وبانتظار الجمهور مفاجآت عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- نانسي عجرم تلتقي بـ كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.