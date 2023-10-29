ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان أن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعما لغزة، تسبب له هجوم كبير من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضمن دعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها عدم مشاهدة أعماله الا ان رمضان رد بطريقة مستفزة معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب "أبو عبيدة" تيمناً باسم الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
يذكر ان رمضان كان قد عبّر عن غضبه بأول فيديو نشره رافضا أن يتحدث أو يكتب بالإنجليزية من أجل إيصال صوت الفلسطينيين مشيرا الى ان الأمر يتطلب وقوف العرب الى جانب بعضهم البعض وليس انتظار الغرب للإنقاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستفز الاعلام الاسرائيلي ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.