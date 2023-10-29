محمد رمضان يستفز الاعلام الاسرائيلي ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان أن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعما لغزة، تسبب له هجوم كبير من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضمن دعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها عدم مشاهدة أعماله الا ان رمضان رد بطريقة مستفزة معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب "أبو عبيدة" تيمناً باسم الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



يذكر ان رمضان كان قد عبّر عن غضبه بأول فيديو نشره رافضا أن يتحدث أو يكتب بالإنجليزية من أجل إيصال صوت الفلسطينيين مشيرا الى ان الأمر يتطلب وقوف العرب الى جانب بعضهم البعض وليس انتظار الغرب للإنقاذ.