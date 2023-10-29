ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة اللبنانية إليسا حفل عشاء بحضور عدد كبير من النجوم بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024 بدعوة من المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه. وأطلت ببدلة بلون فضي لامع من تصميم Paco Rabbane ويصل سعر البلايزر إلى 1559 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه ومعه بنطلون من نفس الخامة واللون ويصل سعره إلى 1290 دولار أميركي.

يذكر ان إليسا كانت قد كشفت ان ألبومها المنتظر سيتم تأجيله من دون التطرق الى التفاصيل وذلك في أحدث التصريحات الصحافية التي قامت بها.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ببدلة فضية خلال حضورها عشاء افتتاح موسم الرياض وسعرها مرتفع للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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