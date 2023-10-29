وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري بطل مسلسل Friends

توفي الممثل الأمريكي ماثيو بيري، بطل مسلسل “Friends”، عن عمر يناهز 54 عاماً، وذلك بعد العثور عليه متوفياً في منزله بمدينة لوس أنجلوس.
تبين أن سبب الوفاة هو الغرق في حوض الجاكوزي الخاص بمنزله، ولم يتم العثور على أي مواد مُخدرة في مكان الحادث.
وبحسب ما أفادت به السلطات الأمريكية، فإن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.
أحدثت وفاة بيري حالة من الحزن والصدمة لمحبي مسلسل “Friends” الشهير، وخاصة محبي شخصية “تشاندلر بينج” التي قدمها الراحل خلال أحداث المسلسل.
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