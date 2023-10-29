شاهد النجم التركي بوارك يلتقط صورة تذكارية مع رونالدو في موسم الرياض

التقى الفنان التركي بوراك أوزجيفيت بنجم النصر كريستيانو رونالدو، خلال فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحرص بوراك على التقاط الصور التذكارية مع رونالدو، الذي ظهر في مقطع فيديو من كواليس مباراة الملاكمة “معركة الأشرس” والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت جورجينا، صديقة رونالدو، في نفس الفيديو مع نانسي عجرم، الفنانة اللبنانية الشهيرة.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بين بوراك ورونالدو، اللذان يعدان من أشهر الشخصيات في العالم العربي والعالم.

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