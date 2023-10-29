شاهد محمد رمضان يستفز الإعلام الإسرائيلي بـ شخصية أبو عبيدة

في إطار حملة التضامن العربية مع ما يجري في قطاع غزة من حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة مزدوجة إلى الإعلام الإسرائيلي.

في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رمضان أن منشورا له فجر غضباً في الداخل الإسرائيلي، وذلك بسبب دعمه لغزة.

وأشار رمضان إلى أن الفيديو الذي نشره قبل أيام، تسبب في هجوم كبير عليه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي دعت إلى مقاطعة أعماله.

ورد الفنان المصري على تلك الدعوات معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب “أبو عبيدة”، تيمناً باسم الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

كما اختتم رمضان مقطع الفيديو مؤكداً على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، وسط تفاعل الآلاف من جمهوره ومحبيه.