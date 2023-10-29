إطلالة مثيرة للجدل لـ كانيي ويست في موسم الرياض.. وهذا ما وضعه على رأسه - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضر مغني الراب الأمريكي كانيي ويست افتتاح "موسم الرياض" بنسخته الرابعة في المملكة العربية السعودية مع حراسه الشخصيين الذين لم يفارقوه وحضر النزال التاريخي بين نجمي الفنون القتالية المختلطة فرانسيس انغانو وتايسون فيوري، والذي حمل عنوان "Battle Of The Baddest".

وتعرض ويست للكثير من التعليقات الساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته فقد ارتدى سترة سوداء وغطى رأسه بغطاء رأس أسود شبيه بالحجاب. يذكر ان عدد كبير من النجوم حضروا افتتاح موسم الرياض منهم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز، إمينيم، نانسي عجرم، إليسا...