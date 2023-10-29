اللقاء المنتظر بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغز.. وللنظرات حديث آخر - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية ياسمين صبري افتتاح موسم الرياض الى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز اي ان اللقاء بين يامسين وجورجينا حدث بعد الجدل الذي تسببته المقارنة بينهما على مدى السنوات الاخيرة الماضية.



لكن المثير للجدل ان لا صورة تجمعهما سوى تلك التي تم التقاطها لكريستيانو وجورجينا جالسان في مقدمة الحضور الى جانب المستشار تركي آل الشيخ وخلفهما ياسمين صبري جالسة الى جانب الفنانة نانسي عجرم وفي كل لقطة تم تصويرها تظهر ياسمين وهي تبعد نظراتها عن جورجينا.