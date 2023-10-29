ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الاعلامية فجر السعيد الممثلة اللبنانية باميلا الكيك التي حلت ضيفة في احدى المقابلات ووضعت العلم الفلسطيني على كتفيها قبل ان تقبّله وتزيله عن كتفيها وتضعه جانباً لأنه "شوّبها" وشاركت فجر هذا المقطع وعلقت عليه: "شوّبت الست عليا كرم كلش والا شوب باملا مانقدر نتحمله … الفستان الأسود رائع شكراً فرجيتينا عليه كان مخبى ورا العلم "

وكان لافت ان الاعلامية مي العيدان اعادت مشاركة هذا المنشور لفجر بدليل على موافقتها على هذا التعليق مما دفع الجمهور الى التعليق على هذه الحركة الصادرة من باميلا بين من هاجمها وبين من برر لها.



كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد ومي العيدان تتحدان ضد باميلا الكيك بعد إزالتها العلم الفلسطيني عن كتفيها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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