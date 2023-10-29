شيرين رضا تتحدث عن رقصها أمام الرئيس حسني مبارك وزوجته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شيرين رضا انها شاركت في الرقص مع فرقة والدها الشهيرة "فرقة رضا" لمرة واحدة في حياتها عنما كانت تبلغ من العمر 14 عاما وصرحت: "وأنا عمري 14 سنة، رقصت مع الفرقة في عيد تحرير سينا في مكان في مصر الجديدة، قدام الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته مدام سوزان".

وتابعت في لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي": "كنت رايحة أشوف بابا في مسرح البالون، وكان في بنت من الفرقة غايبة، وطلب مني أقف مكانها، وتاني اليوم روحت والبنت رجعت، لكن قلت لها معلش ده مكاني". وأضافت: "عملت بروفات كتيرة مع الفرقة والشعر والمكياج، وأول مرة أقف قدام الناس كنت مرعوبة، وعملت المطلوب مني وكملت العرض".

وأكدت شيرين رضا أن نشأتها في منزل والدها الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية أعطاها ثقة بالنفس وأثر على شخصيتها : "بدأت أسافر مع الفرقة وأنا عمري 4 سنين، وسافرت أفريقيا كلها في تونس والجزائر والمغرب وكينيا وأوغندا وساحل العاج، وده بنى عندي شخصية عندها تساؤلات وعايزة تفكر وتقرأ. لما الفرقة كانت توصل أي بلد كانوا يستقبلونها باحتفال ويعملوا رقصاتهم، وبابا يقوللي انزلي معاهم علشان تتصوري، وكانت خطوة أدتني ثقة في النفس، وغيرت مساري كبنت".