يحارب الأنيميا ويقي من الزهايمر .. 8 فوائد للبلح

ياسر رشاد - القاهرة - يعتبر البلح أو التمر من العناصر الغنية بالسكريات الطبيعية مثل ، الجلوكوز، والفركتوز ،والسكروز وهذا يجعله مصدرًا للحصول على مستويات عالية من الطاقة ، ويستعرض بوابة الخليج 365 أبرز فوائد التمر .

يساعد في محاربه الأنيميا

يقي البلح الأحمر من الإصابة بالأنيميا، لأنه من الفواكه الغنية بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء.

يساعد في فقدان الوزن

يساهم البلح الأحمر في إنقاص الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع لساعات طويلة.

يساعد في قوية المناعة

يساعد البلح الأحمر على تقوية مناعة الجسم، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يقلل من الإصابة بالأمراض المعدية.

يساعد في تحسين الهضم

يحتوي البلح الأحمر على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم وتقلل من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

يساعد في تقوية العظام

يتميز البلح الأحمر باحتوائه على الكالسيوم والفسفور، وهما من المعادن التي تساهم في تقوية العظام.

يساعد في تعزيز صحة القلب

يعزز البلح الأحمر صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي ينشط الدورة الدموية ويسيطر على ضغط الدم.

يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر

يمثل البلح الأحمر أهمية كبيرة لكبار السن، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تقي من مرض الزهايمر والخرف.

يساعد في الوقاية من السرطان

يقلل البلح الأحمر من خطر الإصابة بمرض السرطان، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.