بعد وفاته غرقًا في منزله.. من هو ماثيو بيري ؟

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا النجم الأمريكي ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا بعد ما تعرض للغرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله بلوس أنجلوس، تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز المعلومات عن نجم مسلسل فرينذر".

ماثيو بيري ولد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 19 أغسطس 1969، وهو نجل الممثل جون بينيت بيري، والدته صحفية كندية عملت كسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، انفصل والدي ماثيوي بيري قبل عيد ميلاده الأول، وتزوجت والدته من الصحفي الإذاعي الكندي كيث موريسون، وانتقلا إلى العيش في كندا.

شارك في أول أدواره على شاشات التلفزيون الأمريكي في مشهد صغير في مسلسل “240-Robert” عام 1979، بينما كانت أول أدواره السينمائية فيلم"A Night in the Life of Jimmy Reardon"عام 1988، وشارك بعدها في عدد من الأدوار في السينما والدراما.

ثم وقع الاختيار على بيري لأداء شخصية "تشاندلر بينج" عام 1994، في المسلسل الشهير فرينذر وكان أصغر عضو في فريق التمثيل الرئيسي بعمر 24 عامًا.

وفي بداية عام 2002 أصبح ماثيو بيري وطاقم العمل الرئيسي المكون من ستة أعضاء، يكسبون مليون دولار لكل حلقة، وحصل على ترشيحًا لجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.

وبسبب تعاطي المواد الآفيونية ، أمضى بيري 5 أشهر في المستشفى بسبب إصابته بثقب في الجهاز الهضمي، أثناء إقامته في المستشفى، كاد بيري أن يموت بعد انفجار القولون في عام2018.

أعلن النجم ماثيو بيري خطوبته من المديرة الأدبية مولي هورويتز في عام 2020 ولكن خطبتهما لم تستمر أكثر من عام لينفصلا في 2021.

وفي عام 2022 أصدر ماثيو بيري مذكراته بعنوان "Friends، Lovers and the Big Terrible Thing" وكشف خلالها الحرب التي خاضها للتعافي من الإدمان، والذي كاد أن يقضي على حياته.