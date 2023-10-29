وثق مقطع فيديو رد فعل الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى الحسين، بعدما عبرت إحدى معجباتها عن حبها لها بصوت عال. خلال عرض مسرحيتها في موسم الرياض، صرخت الفتاة بصوت عال قائلة: “هدى أحبك أحبك، أول مرة أشوف جنية حلوة”، لتلتفت الأخيرة بصمت لها وبدت مستغربة.

لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات مختلفة من قبل المتابعين، حيث أعرب بعضهم عن إعجابهم بعفوية وتلقائية الفنانة هدى الحسين، فيما اعتبر آخرون أن تعبير الفتاة عن حبها لها كان مبالغًا فيه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ردة فعل غير متوقعة لـ هدى الحسين تجاه فتاة صرخت بحبها لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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