شكرا لقرائتكم خبر عن وصول والدى ماثيو بيري نجم مسلسل Friends لمكان وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مكان وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء، وصول والديه إلى مكان وفاته، بعدما صدم خبر وفاته محبيه مؤخرًا، عقب نشر الصحف العالمية خبر حول وفاة أحد أبطال مسلسل Friends الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة حول العالم بسبب دوره في المسلسل الشهير.

وكان الممثل الأمريكى ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends توفى عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس.



والدي ماثيو بيري

استبعاد خبر وفاة ماثيو بيري بسبب المخدرات

وقالت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.



والد ماثيو بيري

أشهر أدوار ماثيو بيري Friends

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.