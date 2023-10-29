شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيرى تواجد فى مكان وفاته قبل أسبوعين من رحيله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال خبر وفاة الممثل العالمي ماثيو بيري صادمًا لكل محبيه ممن تألموا لخبر وفاته في سن الـ 54 عامًا، إلا أن الكثيرين لا يعلموا أن نجم مسلسل Friends سبق وشارك متابعيه عبر موقع إنستجرام بصورة له في نفس المكان الذى أشارت التقارير العالمية إلى أنه توفى فيه، وهو الجاكوزي المخصص له.

وكتب موقع ديلى ميل أن ماثيو بيري شارك متابعيه مؤخرًا قبل أسبوعين بالتحديد ببوست له على موقع إنستجرام، وهو يسترخي داخل الجاكوزي فى قصره، ولم يكن يتخيل وقتها أنه سيتوفي داخل هذا المكان ليثير صدمة كبيرة لمتابعيه حول العالم.

وتوفى الممثل الأمريكى ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends عن عمر يناهز 54 عامًا غرقًا في جاكوزي داخل منزله بولاية لوس أنجلوس.



ماثيو بيري قبل أسبوع من وفاته وهو يسترخي فى المكان الذى توفي فيه ماثيو بيري قبل أسبوع من وفاته وهو يسترخي فى المكان الذى توفي فيه

تقرير حول وفاة ماثيرو بيري نجم مسلسل Friends

وقالت مصادر قضائية، إنه تم العثور على جثمان ماثيو بيرى، أمس السبت، فى منزل في لوس أنجلوس، حسبما نشر موقع الديلى ميل، مشيراً إلى أنه بعد استدعاء المستجوبين الأوائل إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4 مساءً، وكشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أى شيء غريب فى مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية.



المكان الذى شهد وفاة ماثيو بيرى مغطي باللون الأبيض فى حين صورته الذى التقطها لنفسه المكان الذى شهد وفاة ماثيو بيرى مغطي باللون الأبيض فى حين صورته الذى التقطها لنفسه

جاءت أمامه فى حمام السباحة

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.