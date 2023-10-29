شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح غزة بحفل توقيع كتاب "محمد فوزى الوثائق الخاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الكاتب والناقد الفني أشرف غريب، حضور حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد فوزي الوثائق الخاصة"، وبمشاركة الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور وليد سيف للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وأقيم حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد فوزي.. الوثائق الخاصة"، للكاتب والناقد الفني أشرف غريب، بدار إشراقة وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكري 57 للراحل محمد فوزي، في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتبة إشراقة.

يذكر أن محمد فوزي ولد في (15 أغسطس 1918 ، وتوفي في 20 أكتوبر 1966)، وهو مغني وملحن وسينمائي مصري، تربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن الماضي، وتميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، إضافة إلى امتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني. محمد فوزي هو صاحب لحن النشيد الوطني للجزائر قسما الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.

أسس شركة (مصرفون) لتكون أول شركة للأسطوانات في الشرق الأوسط والتي لحق بها استوديو لتسجيل الألحان والأغاني وكان تأميم هذه الشركة في أوائل الستينات من أكبر الصدمات في حياته بل وأعظمها، وبلغ رصيد محمد فوزي من الأغنيات 400 أغنية منها حوالي 300 في الأفلام من أشهرها «حبيبي وعينيه»، و«شحات الغرام»، و«تملي في قلبي»، و«وحشونا الحبايب»، و«اللي يهواك أهواه»، و«مال القمر ماله»، ومجموعة من أجمل أغنيات الأطفال التي أشهرها «ماما زمانها جاية» و«ذهب الليل طلع الفجر» والأغنية الوطنية الشهيرة «بلدي أحببتك يا بلدي» وأغاني المناسبات ك «هاتوا الفوانيس يا ولاد» الخاصة برمضان .