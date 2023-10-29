شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان ضيفة شرف فى فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ميس حمدان كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "السيستم" الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وكانت ميس حمدان قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم آخر بعنوان "أسود ملون" حيث تشارك في الفيلم بظهور خاص من خلال شخصية ملكة فرعونية تدعى "زي"، والعمل تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسى وبطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد الكيلاني أحمد فتحي، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى فانتازى.

وتنتظر ميس حمدان عرض مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة مع النجم حسين فهمى الذى انتهت من تصويره منذ فترة، والعمل يشارك في بطولته خالد سليم، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر وإخراج سامر خضر.

وعلى مستوى الغناء طرحت ميس حمدان آخر أعمالها الغنائية بعنوان "شيك ومهندم " من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب ستوديو وماستر ماهر صلاح، وأخرج الكليب جريزمان، وتقول كلمات الأغنية :"جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه.. حلو اللبس اللي لابسه.. بس الأحلى اللي لابسه إيه، إيه.. جيه على سهوة زي السكر في القهوة أيوة بذوب بعشق بهوى ده أنا من البرج العالي بهوى العالي بهوى.