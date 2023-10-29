شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل والمخرج مشهور خيزران.. ونقابة الفنانين فى سوريا تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عن وفاة الممثل والمخرج مشهور خيزران، صباح اليوم الأحد، حيث نعت النقابة المخرج الراحل خلال منشور عبر صفحتها بموقع فيس بوك جاء فيه: "نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



نقابة الفنانين السوريين تنعى مشهور خيزران

وكان نجل الممثل والمخرج الراحل مشهور خيزران، الموسيقار نيردودا خيزران قد تعى والده وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك:"بسم الله الرحمن الرحيم انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران، الموقف في قرية حوط اليوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول2023 الساعة 3 والدفن الساعة 4 بعد الظهر".

وأضاف نيرودا خيزران:"الله يرحمك يابيي ياحنوون، الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى، تقبل التعازي يوم الغد الإثنين 30 / 10 / 2023 في منزلي المتواضع، الكائن في عجمان النعيمية بناية عبدالله 9 نفس بناية سوبر ماركت فجر المدينة الطابق 11، شقة رقم 1101



ابن المخرج مشهور خيزران

يشار إلى أن مشهور خيزران هو مخرج مسرحي وتليفزيونى وشارك كممثل في العديد من الأعمال الفنية في سوريا منها "حوش المصاطب"، "زمان الوصل – حكاية أندلسية"، "الحجاج"، "الخربة"، "قلوب صغيرة"، ومسلسل "خالد ابن الوليد" الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2006 وقام ببطولة باسم ياخور.