ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الجمهور بتنكره على شكل بطة وذلك بمناسبة الهالوين، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا صورته بشكل كبير.

على صعيد آخر أُشيع مؤخرا ان ليوناردو دي كابريو بعلاقة حب مع عارضة الازياء الايطالية فيتوريا سيريتي التي تبلغ من العمر 25 عاماً، اذ اوردت مجلة بيبول الاميركية ان دي كابريو وسيريتي في علاقة رومانسية منذ بضعة اشهر وشوهدا سوياً عدة مرات. أولًا في ملهى ليلي في إيبيزا حيث شوهدا قريبين جدًا من بعضهما البعض، وهما يرقصان ويقبلان بعضهما البعض. وفي وقت لاحق، شوهدا في كاليفورنيا وهما يستمتعان بالمشي.

كانت هذه تفاصيل خبر ليوناردو دي كابريو يتنكر على شكل بطة..بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.