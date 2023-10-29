وسام حنا يهاجم الرئيس التركي..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل اللبناني وسام حنا على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "أقول للغرب هل تريدون حرب هلال وصليب مجددا؟ ان كنتم تسعون لذلك فاعلموا ان هذه الأمة لم تمت".



وقال وسام حنا على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الحرب في فلسطين ليست حرب، هلال و صليب، هي حرب هوية، حرب وجود و انسانية بالمرتبة الاولى، ولو بتخفف شعارات و خطابات و بتطرد السفير الاسرائيلي من بلدك بالاول".

ونال منشور وسام حنا اعجاب عدد كبير من المتابعين.