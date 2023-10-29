وفاة أحد ممثلي مسلسل "الخربة"

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الوسط الفني في سوريا بوفاة الممثل والمخرج مشهور خيزران، اذ أعلنت نقابة الفنانين في سوريا ذلك عبر حسابها الخاص بالقول: "نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين ننعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.

. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الموسيقار نيردودا خيزران والده بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران، الموقف في قرية حوط اليوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول2023 الساعة 3 والدفن الساعة 4 بعد الظهر، الله يرحمك يابيي ياحنوون، الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى، تقبل التعازي يوم الغد الإثنين 30 / 10 / 2023 في منزلي المتواضع، الكائن في عجمان النعيمية بناية عبدالله 9 نفس بناية سوبر ماركت فجر المدينة الطابق 11، شقة رقم 1101.

الجدير ذكره ان الراحل في رصيده عدد من الأعمال منها "الخربة".